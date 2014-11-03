США посилюють перевірку іноземців, яким не потрібна віза для в'їзду

19:56, 03 листопада 2014
Політика
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США оголосили про посилення попередніх перевірок іноземців, які хочуть прибути до країни, скориставшись можливістю безвізового в'їзду.

REUTERS

Йдеться про відвідувачів-громадян 38 країн світу, в першу чергу європейських, щодо яких США здійснюють програму "винятку з візових вимог", передає радіо "Свобода".

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Як заявив міністр внутрішньої безпеки США Джей Джонсон, тепер такі відвідувачі муситимуть подавати наперед додаткову паспортну і контактну інформацію про себе.

Цей крок запроваджений у час, коли дедалі більше зростають загрози від людей із громадянством згаданих країн, переважно мусульман за вірою, які брали участь в угрупованнях ісламістів у Сирії чи Іраку.

США не вимагають віз від громадян лише кількох держав чи територій світу, та громадяни ще 38 країн наразі проходять за програмою "винятку з візових вимог" і теж мають можливість відвідувати США без візи – але в разі прибуття літаком чи судном усе одно мають наперед отримати електронний дозвіл через інтернет. Ця процедура вимагає подати про себе певні дані, список яких тепер розширюють.

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