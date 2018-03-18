Клімкін запропонував роботу 23 оголошеним в РФ персонами non grata дипломатам

Також глава МЗС пропонує розширити роботу Британської ради в Україні.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонує міністру закордонних справ Великої Британії Борису Джонсону працевлаштувати в Україні 23 оголошених в Російській Федерації персонами non grata дипломатів.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

Читайте такожРосія стає все більш непередбачуваною та агресивною - генсек НАТО

Зокрема, Клімкін вважає, що таким чином можна полегшити видачу українцям британських віз без посередництва посольства Британії у Варшаві.

«Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву. І Джудіт (Гоф – послу в Україні) буде допомога», - заявив глава МЗС.

«Росія хоче припинити роботу Британської ради у себе. Ми готові мати більше Британської ради в Україні, хай йдуть до нас», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Росія на тлі погіршення відносин з Великою Британією оголосила персонами «non grata» 23 британських дипломатів і надала один тиждень для того, щоб вони залишили територію РФ.

Довідка УНІАН. 4 березня у Великобританії з сильним отруєнням нервово-паралітичним газом госпіталізували 66-річного Скрипаля та його доньку Юлію, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби розвідки MI-6. Їм стало погано в торговому центрі в Солсбері.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну обвинуваченими у шпигунстві. У 2012 році незабаром після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила про висилку 23 російських дипломатів з Британії, яких ідентифікували як офіцерів російської розвідки, і про призупинення контактів високого рівня з Росією.