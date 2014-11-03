РФ вже готує шостий гумконвой

Про це повідомив заступник голови Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Олег Воронов, повідомляє Російська служба BBC.

За його словами, черговий вантаж гуманітарної допомоги складається з медикаментів та палива.

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Четверта за рахунком колона доставила гуманітарний вантаж в Донецьк та Луганськ 31 жовтня, а п'ята прибула туди 2 листопада.

МЗС України раніше заявило, що у переданому російською стороною переліку вантажів містилися товари, які відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу", не можуть бути визнані як гуманітарна допомога.