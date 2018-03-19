Онищенко розповів, що за тиждень до арештів зробив запис із погрозами Порошенко

Онищенко стверджує, що проти нього запустили кримінальну справу, тому що парламент не проголосував за необхідні президенту закони.

Народний депутат Олександр Онищенко заявив, що у нього є принаймні один запис розмови, під час якого президент України Петро Порошенко нібито погрожував йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його закони".

Про це депутат-утікач заявив в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

“8 червня відбулася ця розмова. За тиждень до того, як почали заарештовувати моїх людей. Де Порошенко каже, що в одній руці у нього законопроекти, за які треба проголосувати, а в іншій - кримінальна справа на Олександра", - розповів Онищенко.

Читайте такожОнищенко найняв собі в адвокати американського екс-обвинувача Лазаренка - ЗМІ

За його словами, Верховна Рада не проголосувала за необхідні президенту закони, тому кримінальну справу проти нього запустили.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада позбавила недоторканності, а також проголосувала за затримання і арешт Онищенко, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Як стверджував Онищенко, одна з європейських країн надала йому статус політичного біженця.

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 28 лютого завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох осіб, які за версією слідства задіяні у так званій «газовій справі».

Досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ВАТ «Укргазвидобування», було розпочато в грудні 2015 року. За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи отриманими від реалізації природного газу грошовими коштами в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого ВАТ «Укргазвидобуванню» було завдано збитків на більш ніж 740 млн грн. В цілому слідство встановило причетність до участі у «газовій схемі» 29 осіб. Зараз 7 людей, в тому числі організатор схеми - народний депутат Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів щодо 18 осіб направлені до суду, з них щодо 7 осіб вступив в законну силу обвинувальний вирок.