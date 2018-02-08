Онищенко найняв собі в адвокати американського екс-обвинувача Лазаренка - ЗМІ

Перед цим американка Марта Берш зняла свою кандидатуру на посаду аудитора НАБУ.

Колишній обвинувач екс-прем'єра Павла Лазаренка в США Марта Берш, яка відмовилась від посади аудитора НАБУ, стала адвокатом українського депутат-утікача Олександра Онищенка.

Читайте такожЖурналісти знайшли елітний кінний комплекс Онищенка у Німеччині (відео)Про це "Українській правді" повідомили джерела. Інших деталей співрозмовник не повідомив. Однак сам Онищенко підтвердив цю інформацію виданню.

Раніше в четвер стало відомо, що кандидат на посаду аудитора НАБУ Марта Берш зняла свою кандидатуру. Інформацію про це оприлюднив депутат, член антикорупційного комітету Ради Єгор Соболєв у соцмережі. "Якщо б призначення відбулося минулого року, я б мала час і можливість виконувати цю роботу. Але зараз мої зобов'язання по роботі не дозволяють мені взяти на себе таку відповідальність", - йдеться в її листі.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ розслідує справу щодо Онищенка, який, за даними слідства, з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд грн.

Регламентний комітет Верховної Ради дав згоду на притягнення Онищенка до відповідальності, однак вирішив, що затримувати чи арештувати депутата поки "передчасно".

Онищенко втік з України та перебуває в розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук. При цьому Онищенко власноруч підписує документи на виплату з бюджету зарплат його помічникам.

5 липня 2016, коли нардеп вже знаходився за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.