У США збентежені повідомленнями про десятки військових вантажівок на Донбасі

У Державному департаменті США занепокоєні появою нових вантажівок зі зброєю і боєприпасами на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила речник Держдепартаменту Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні (трансляція брифінгу відбувалася на сайті Держдепу).

Вона прокоментувала появу в Україні впродовж останніх кількох днів нових вантажівок, які перевозили озброєння. "Ми збентежені повідомленнями про десятки військових вантажівок без розпізнавальних знаків у східній Україні, які перевозили важке озброєння та боєприпаси", - сказала Псакі.

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За її словами, Росія зробила декілька коментарів минулого тижня та у вихідні дні щодо так званих "виборів". На переконання Псакі, реакція Росії на ці "вибори" суперечила як букві, так і духу Мінських домовленостей.

Окрім того, повідомила речник Держдепу, в США занепокоєні, що проросійські терористи продовжують вдаватися до агресії і саме ці дії є предметом обговорення з представниками російської влади під час всіх зустрічей.