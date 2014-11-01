Під Донецьком журналіст сфотографував колону з понад 60 військових вантажівок
20:12, 01 листопада 2014Політика
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Журналіст Пьотр Шеломовський зафіксував на схід від Донецька колону, що складається з понад 60 військових вантажівок.
Колона військових вантажівок під Донецьком / @shelomovskiy
Про це він написав у Твіттері та виклав фотографію.
"Великий військовий конвой чекає на східному в'їзді в Донецьк", - написав Шеломовський.
Читайте такожПоблизу Тореза помічена колона з 8 танків і 7 БТРів бойовиківЗа його словами, більшість КамАЗів у колоні обладнані куленепробивним склом, також у складі колони помічені "Гради" (на фото зображені вантажівки марки "Урал" - ред.).
Іспанських журналістів, які фотографували колону, попросили видалити фото.
Huge military convoy is waiting on the eastern entrance to #Donetsk. Armed Kamaz trucks w munitions, Grads, a/a guns pic.twitter.com/STZbxwjksn
— Petr Shelomovskiy (@shelomovskiy) November 1, 2014
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