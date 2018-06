Під Донецьком журналіст сфотографував колону з понад 60 військових вантажівок

Про це він написав у Твіттері та виклав фотографію.

"Великий військовий конвой чекає на східному в'їзді в Донецьк", - написав Шеломовський.

Читайте такожПоблизу Тореза помічена колона з 8 танків і 7 БТРів бойовиківЗа його словами, більшість КамАЗів у колоні обладнані куленепробивним склом, також у складі колони помічені "Гради" (на фото зображені вантажівки марки "Урал" - ред.).

Іспанських журналістів, які фотографували колону, попросили видалити фото.

Huge military convoy is waiting on the eastern entrance to #Donetsk. Armed Kamaz trucks w munitions, Grads, a/a guns pic.twitter.com/STZbxwjksn