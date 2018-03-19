Макрон замість привітань по телефону нагадав Путіну про Україну

Президент Франції під час телефонних переговорів не привітав Путіна з перемогою на виборах.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори з новообраним президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє прес-служба Єлисейського палацу.

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Лідери обговорили ситуацію в Україні, справу Скрипаля і Сирію. У повідомленні не згадується про те, що Макрон привітав свого співрозмовника з перемогою на виборах, хоча таке згадування (у разі вітальних заяв) є стандартною практикою для комюніке прес-служб державних органів.

Макрон від імені Франції побажав російському народу політичної, демократичної, економічної і соціальної модернізації країни, а також закликав налагодити конструктивний спільний діалог між Францією, Росією та Європою, зазначається на сайті президента Франції.

"Президент Республіки нагадав, що Франція, як і раніше твердо прихильна повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і ефективному виконанню мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Також Макрон закликав РФ пролити світло з інцидентом в Солсбері і твердо контролювати будь-які хімічні програми, а також висловив стурбованість ситуацією у Східній Гуті.