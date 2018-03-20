Рада рекомендувала створити орган з підготовки української претензії до РФ як до держави-агресора

За відповідну постанову проголосували 229 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила постанову про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України (№ 5463).

Читайте також"Це і наша війна": американський експерт розповів, як можна зупинити російську агресію

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 229 народних депутатів із 335 зареєстрованих у сесійній залі.

Цією постановою Верховна Рада рекомендує президенту України забезпечити розробку єдиної узагальненої правової позиції України щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.

Президенту рекомендовано створити міжвідомчий орган, відповідальний за підготовку консолідованої претензії України як держави, що зазнала агресії, до Росії як держави-агресора.

Кабінету міністрів рекомендується вжити необхідних заходів для утворення міжвідомчого координаційного органу з метою узагальнення правової позиції держави у питанні відсічі і стримування збройної агресії РФ та підготовки консолідованої претензії України до РФ щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.

Також уряду рекомендовано розробити методику визначення шкоди та обсягу збитків, завданих Україні збройною агресією Росії; розробити та внести у ВР законопроект про реєстр фізичних та юридичних осіб, які постраждали від збройної агресії Росії.

Уряду пропонується продовжити і розширити використання механізму Європейського суду з прав людини з метою реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації.

Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України та Міністерству оборони України рекомендовано створити єдину базу даних доказів вчинення акту агресії Росією проти України, скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які призвели до особливо тяжких наслідків.

Генпрокуратурі рекомендується надавати Міжнародному кримінальному суду усі відповідні докази, матеріали і документи, необхідні для проведення ним розслідування зазначених злочинів, скоєних вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

Постанова набуває чинності з моменту її прийняття.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Україна подала в Міжнародний трибунал Організації Об'єднаних Націй з морського права меморандум про порушення Росією Конвенції ООН по морському праву.