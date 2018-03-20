Рада рекомендувала створити орган з підготовки української претензії до РФ як до держави-агресора
Верховна Рада ухвалила постанову про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України (№ 5463).
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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 229 народних депутатів із 335 зареєстрованих у сесійній залі.
Цією постановою Верховна Рада рекомендує президенту України забезпечити розробку єдиної узагальненої правової позиції України щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.
Президенту рекомендовано створити міжвідомчий орган, відповідальний за підготовку консолідованої претензії України як держави, що зазнала агресії, до Росії як держави-агресора.
Кабінету міністрів рекомендується вжити необхідних заходів для утворення міжвідомчого координаційного органу з метою узагальнення правової позиції держави у питанні відсічі і стримування збройної агресії РФ та підготовки консолідованої претензії України до РФ щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.
Також уряду рекомендовано розробити методику визначення шкоди та обсягу збитків, завданих Україні збройною агресією Росії; розробити та внести у ВР законопроект про реєстр фізичних та юридичних осіб, які постраждали від збройної агресії Росії.
Уряду пропонується продовжити і розширити використання механізму Європейського суду з прав людини з метою реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації.
Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України та Міністерству оборони України рекомендовано створити єдину базу даних доказів вчинення акту агресії Росією проти України, скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які призвели до особливо тяжких наслідків.
Генпрокуратурі рекомендується надавати Міжнародному кримінальному суду усі відповідні докази, матеріали і документи, необхідні для проведення ним розслідування зазначених злочинів, скоєних вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".
Постанова набуває чинності з моменту її прийняття.
Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Україна подала в Міжнародний трибунал Організації Об'єднаних Націй з морського права меморандум про порушення Росією Конвенції ООН по морському праву.