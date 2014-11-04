Шестеро депутатів Київради перемогли на виборах до ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Київради сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Він зазначив, що частина кандидатів, які отримала перемогу на виборах до ВР і які є депутатами Київради, після оголошення ЦВК офіційних результатів мають час визначитись, який мандат вони хочуть мати.

“Наразі, я знаю, що 6 депутатів Київради потрапляють до Верховної Ради. Припустимо, всі шість підуть в парламент, і на їх місце заходять нові колеги. Якщо це мажоритарка, то потрібно проводити дочасні довибори на окремих мажоритарних округах. Хоча я маю сумнів, що ВР буде призначати такі вибори — одного-двох мажоритарників, у зв`язку з тим, що восени ми будемо мати планові вибори місцеві по всій Україні”, - сказав Резніков.

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Він також висловив сподівання, що і надалі Київрада зможе працювати конструктивно.