Шестеро депутатів Київради перемогли на виборах до ВР
Секретар Київради Олексій Резніков повідомив, що шестеро депутатів Київської міської ради після оголошення результатів парламентських виборів потраплять до Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Київради сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.
Він зазначив, що частина кандидатів, які отримала перемогу на виборах до ВР і які є депутатами Київради, після оголошення ЦВК офіційних результатів мають час визначитись, який мандат вони хочуть мати.
“Наразі, я знаю, що 6 депутатів Київради потрапляють до Верховної Ради. Припустимо, всі шість підуть в парламент, і на їх місце заходять нові колеги. Якщо це мажоритарка, то потрібно проводити дочасні довибори на окремих мажоритарних округах. Хоча я маю сумнів, що ВР буде призначати такі вибори — одного-двох мажоритарників, у зв`язку з тим, що восени ми будемо мати планові вибори місцеві по всій Україні”, - сказав Резніков.
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Він також висловив сподівання, що і надалі Київрада зможе працювати конструктивно.