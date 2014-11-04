Молдова не визнає "злочинних виборів" бойовиків

"МЗСЄІ не визнає вибори, в деяких районах Донецької і Луганської областей в Україні і спровокували нове загострення напруженості. Дані "вибори" незаконні та злочинні, тому що суперечать українському законодавству і мирним домовленостями, нещодавно досягнутим в Мінську. Вони також серйозно шкодять процесу мирного врегулювання конфлікту в Донбасі", - повідомляється в офіційній заяві МЗСЄІ для преси, передає РИА Новости.

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Зовнішньополітичне відомство Молдавії підкреслює, що "підтверджує свою підтримку зусиллям щодо виконання досягнутих домовленостей в рамках Контактної групи для знаходження політичного вирішення кризи на сході сусідньої держави за дотримання принципів суверенітету і територіальної цілісності України".