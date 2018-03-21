Порошенко – німецьким журналістам: Україна прагне стати членом Альянсу "у наступному 10-річчі"

Петро Порошенко переконаний, що разом з Україною Північноатлантичний альянс став би сильнішим і ефективнішим.

Україна прагне у найближчі 10 років приєднатися до НАТО.

Про це президент Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданню Hamburger Abendblatt, яке входить до німецького медіаконцерну Funke Media Group, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми з особливою наполегливістю працюємо над членством в НАТО. Наша мета – у наступному 10-річчі стати членом Альянсу», - сказав президент.

На його переконання, разом з Україною Північноатлантичний альянс став би сильнішим і ефективнішим, ніж сьогодні.

Порошенко зауважив, що «держави НАТО могли б повчитися в України, як протистояти Росії».

Говорячи про подальшу інтеграцію до Альянсу, президент наголосив: «Нам потрібен тепер план дій для набуття повного членства в НАТО. Ми прагнемо отримати цей план дій до кінця 2019 року».

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«Україна прагне якомога швидше виконати всі критерії для членства в НАТО і ЄС», - додав президент.

При цьому він підкреслив, що держава витрачає до 6% ВВП на оборону.

«Це в чотири рази більше, ніж у частини партнерів НАТО», - зауважив президент України.

За його словами, у 2013 році лише 16% українців підтримували ідею членства в НАТО, на сьогодні - 59%.

«Це неймовірний результат після 70 років комуністичного режиму», - наголосив Порошенко.

Глава держави також нагадав, що з 2014 року Україна протистоїть російській агресії. При цьому він підкреслив, що, анексувавши 18 березня 2014 року Крим, Росія зруйнувала систему міжнародного порядку після Другої світової війни.

«Для системи глобальної безпеки не існує альтернативи сильному НАТО», - підсумував президент.

Як повідомляв УНІАН, У лютому у листі до генсека НАТО Єнса Столтенберга Порошенко попросив надати Україні План дій щодо членства в альянсі (ПДЧ).

16 березня Порошенко заявив, що доручив підготувати проект поправок до Конституції щодо прагнень України вступити до Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу.