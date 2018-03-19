Клімкін зі Столтенбергом обговорили наступні кроки у відносинах України з НАТО

В центрі уваги також були незаконні російські вибори в українському Криму.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили наступні кроки у відносинах Києва з Альянсом, а також незаконні російські вибори в українському Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, зустріч відбулася в понеділок в рамках робочого візиту до штаб-квартири НАТО.

За словами Клімкіна, «дуже важлива реальна атмосфера, коли ти відчуваєш себе, як в діалозі із союзниками».

«Ми обговорили ситуацію після нелегітимних виборів на території окупованого Криму. Я поінформував Столтенберга про те, що там відбувалося. Третій момент – ми обговорили можливості реальної миротворчої операції на Донбасі, і четвертий момент ми пройшлися з точки зору логіки, що ми маємо зробити в нашій взаємодії з НАТО найближчим часом», - зазначив глава МЗС.

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Крім того, повідомив він, сторони торкнулись «спроб Угорщини заважати формальними моментами нашій взаємодії, оскільки змістовним моментам, за визначенням, не заважає» (мова йде про блокування засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів).

«Торкнулися того, що ми будемо робити з нашою Річною національною програмою», - зауважив Клімкін.

Говорячи про наступні кроки у відносинах з НАТО, міністр закордонних справ заявив, що бачить їх «як розвиток союзництва з НАТО в тому сенсі, що нам важлива атмосфера і змістовна частина».

«Ми не маємо фокусуватися на формальних речах, які залежать від політики, а маємо робити практичні кроки таким чином, щоб поступово ставати східним флангом НАТО. І чим далі ми це робитимемо, тим успішніше буде розвиватися наша співпраця з НАТО. От така логіка і має бути», - підсумував Клімкін.