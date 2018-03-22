"Щоб закінчити війну, треба підірвати Захарченка, а не Раду!": Луценко і Савченко жорстко посперечалися на комітеті

Савченко інкримінують взаємодію із ватажками бойовиків, змову із Володимиром Рубаном, який уже під арештом, та підготовку теракту у Верховній Раді.

На засіданні комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України, який розглядав подання генерального прокурора про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко, нардеп жорстко сперечалася з Юрієм Луценком.

"Надя, якщо ви так хочете закінчити цю війну, то треба було взірвати Захарченка, а не Верховну Раду і уряд... Але ви, зброю отриману від терористів, доправили в Київ для розстрілу мирних людей з мінометів, для знищення конституційних органів влади, для створення хаосу і для подальшого узгодження з терористами їхнього наступу на Донбас. Ось, чому Янукович затягує свій процес... Він за спинами терористів "ДНР" після вами нібито запланованих вибухів у Києві хотів знову повернутися на свій кривавий трон", - заявив Луценко.

"Дійшло б діло і до Захарченка", - відповіла Савченко на звинувачення у намірах планування теракту.

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Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони.

Того ж дня генпрокурор вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Комітет ВР визнав законними та обгрунтованими подання ГПУ про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.