Засідання РНБО триває вже понад чотири години, рішення досі немає

Засідання Ради національної безпеки та оборони України триває понад чотири години - рішення ще немає.

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Як передає кореспондент УНІАН, засідання залишив міністр палива та енергетики України Юрій Продан, який повідомив журналісту що засідання ще триває, однак не став нічого коментувати, зауваживши лише, що рішення РНБО ще не ухвалено.

Нагадаємо, що засідання РНБО розпочалося о 17.30.