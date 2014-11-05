В Запорізькій міськраді одразу після ліквідації Партії регіонів створили її «спадкоємця»

Як передає кореспондент УНІАН, заяву про те, що фракція ПР припинила своє існування в Запорізькій міськраді сьогодні на засіданні чергової 51 сесії Запорізької міськради озвучив депутат Павло Михайлик.

За його словами, відповідне рішення членами фракції ПР було ухвалено 4 листопада.

Замість фракції ПР у Запорізькій міськраді, за даними Михайлика, сформовано депутатську групу під назвою «Мир і розвиток», до складу якої ввійшов 31 депутат.

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Хто саме з депутатів Запорізької міськради увійшов до нової депутатської групи Михайлик не уточнив, але відзначив, що група формується не за політичною належністю.

«Група відкрита для представників усіх політичних сил міськради», - констатував Михайлик.