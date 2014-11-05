Яценюк анонсував другий етап люстраційної перевірки чиновників

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що другий етап люстраційної перевірки чиновників має початися з 10 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання уряду.

"Проведення другого етапу люстраційної перевірки всіх органів державної влади - з 10 числа, проект розпорядження готовий, «першу хвилю» високопосадовців ми звільнили, тепер «друга хвиля» по всім органам державної влади й управлінь, в тому числі по всім правоохоронним органам.

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З 10 листопада - створення відповідних комісій і проведення перевірок та прийняття рішень про звільнення з органів державної влади й управління осіб, які підпадають під дію закону про очищення влади", - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, закон про люстрацію набув чинності 15 жовтня. Він визначає правові й організаційні засади проведення перевірки державних службовців і прирівняних до них осіб, посадовців органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади і створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів і ґрунтується на принципах верховенства права і законності; відкритості, прозорості і публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; гарантування права на захист.