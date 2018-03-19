Франція не визнає виборів президента Росії в анексованому Криму

Відповідну заяву розповсюдило МЗС Франції.

Париж не визнає виборів президента Росії в анексованому нею Криму.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції, передає Радіо Свобода.

У відомстві заявили, що країна й надалі підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

В МЗС також зазначили, що Франція стурбована мілітаризацією півострова й погіршенням ситуації з правами людини, особливо кримських татар.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан перебуватиме в Києві 22 і 23 березня.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня в Росії, зокрема, й в окупованому нею Криму, відбулися президентські вибори. За попередніми даними, на них в першому турі переміг чинний президент Володимир Путін.

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Україна закликала світ не визнавати незаконних виборів президента Росії в окупованому українському Криму.

Низка окремих країн і Європейський Союз уже підтвердили, що не будуть визнавати цих результатів. Відповідну заяву оприлюднила високий представник ЄС у закордонних справах і з безпекової політики Федеріка Могеріні. Свою позицію щодо невизнання виборів у Криму також висловили Канада, Естонія і Норвегія.

Президент України Петро Порошенко заявив, що отримав запевнення від міжнародних лідерів про невизнання виборів президента Росії в Криму.