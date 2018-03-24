"До зустрічі на волі": Савченко після оголошення рішення суду

Із Шевченківського суду столиці зняли посилену охорону.

Оголошення рішення щодо обрання запобіжного заходу для народного депутата Надії Савченко тривало більше години.

Суддя ухвалив залишити підозрювану під вартою на час слідства, йдеться в сюжеті ТСН.

Вердиктом встановлено термін перебування в СІЗО – до 20 травня поточного року. Вихід судді після завершення читання рішення супроводив чийсь вигук: "Ганьба!". Сама Савченко, котру швидко в щільне кільце взяли правоохоронці, голосно заявила, що не сприймає рішення суду, як законне. "Треба все-таки змінювати систему влади, якщо навіть суддів лякають повноваження народного депутата", - сказала вона. І вигукнула на прощання: "До зустрічі на волі!".

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Із зали суду нардеп пішла в супроводі конвою. Присутніх попросили швидко залишити приміщення, але перед тим журналісти встигли спитати в захисників Савченко, чи планують вони оскаржувати схвалене рішення. "Безумовно", - відповів один із них. "Обов’язково", - одночасно з першим відповів інший адвокат.

Уже надворі вони підтвердили, що з поданням апеляційної скарги баритися не будуть.