ЦВК занепокоєна тривалим блокуванням роботи ОВК № 59



Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

«Особливе занепокоєння ЦВК викликає тривале блокування роботи окружної виборчої комісії ОВО № 59 (Донецька область), яка до цього часу не ввела до системи ІАС «Вибори» відомості про підсумки голосування у загальнодержавному багатомандатному окрузі 18 виборчих дільниць та про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі 19 виборчих дільниць. Доступ членів ДВК відповідних дільниць до ОВК № 59 протягом 3 листопада був унеможливлений діями невідомих озброєних осіб», - повідомили у прес-службі.

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У прес-службі також зазначили, що ЦВК продовжує очікувати надходження оригінальних протоколів окружних виборчих комісій ОВО № 22 (м. Луцьк, Волинська область) та ОВО № 137 (м. Котовськ, Одеська область).

Як повідомляв УНІАН, станом на 3 листопада Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 195 зі 198 одномандатних виборчих округів.