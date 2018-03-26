СБУ відкрила щодо Портнова провадження про державну зраду - депутат

За словами депутата Андрія Левуса, Портнов імовірно причетний до окупації Росією частини території України.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо екс-заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Андрій Левус.

«У відповідь на заяву «Вільнілюди» (ГО "Вільні Люди" - ред.) до правоохоронних органів про ймовірну причетність Портнова до анексії Криму, СБУ розпочала кримінальну справу. Так, слідчий відділ Головного управління СБУ в АР Крим уже веде досудове розслідування у справі про "державну зраду", а відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань», - вказав він.

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За словами Левуса, Андрій Портнов ймовірно причетний до окупації Росією частини території України. Про це начебто свідчить запис телефонної розмови між радником Президента Росії Глазьєвим та Головою Верховної Ради АРК Константиновим, що була зафіксована українською розвідкою 1 березня 2014 року.

Так, під час розмови, Глазьєв повідомляє про необхідність прийняття Верховною Радою АРК постанови, яку підготував Портнов - український юрист, екс-заступник глави Адміністрації Президента.

Як повідомляла раніше продюсер телеканалу ZIK та телеведуча Наталія Влащенко, коментуючи своє скандальне інтерв’ю з екс-заступником голови АП, Андрій Портнов опублікував документи, за якими Україна не має до нього жодних позовів і справ, а Європейський суд ухвалив, що з нього не лише потрібно зняти санкції, але й виплатити компенсацію.