Екс-генсек НАТО: ми могли передбачити напад Путіна на Україну

Колишній генсек Альянсу НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначив, що під час саміту НАТО-Росія у 2008 році, заяви Путіна на тему України були подібні до тих, які він зробив після анексії Криму і якби тоді його слова сприйняли серйозно, то було б можливо передбачити напад на Україну в 2014 році.

Андерс Фог Расмуссен заявив, що нещодавно переглянув старі нотатки з саміту НАТО-Росія у Бухаресті, що відбувся 2008 року, і побачив, що заяви Володимира Путіна на тему України та Криму були подібними до того, про що він говорив публічно після незаконної анексії Криму Росією.

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"Якби ми тоді його слова сприйняли серйозно, то, можливо, могли би передбачити те, що сталося у 2014 році, коли було здійснено напад на Україну", - сказав у розмові з телеканалом TVP Info екс-генсек НАТО, передає Польське радіо.

Расмуссен нагадав, що президент Польщі Лєх Качинський попереджав про дії Росії щодо Грузії та України. У 2008 році Качинський приїхав до Грузії у зв’язку з вторгненням Росії на територію цієї держави і сказав тоді, що "спочатку буде Грузія, потім буде Україна, а потім можуть бути держави Балтії та Польща".

"Лєх Качинський мав рацію щодо України, натомість три країни Балтії добре захищені НАТО", - зазначив екс-генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

"Ми допоможемо союзнику, на якого напала Росія. Ми посилили нашу територіальну оборону завдяки розгортанню сил не тільки у країнах Балтії, але також у Польщі, тому Путін не наважиться навіть подумати про напад на ці країни", - вважає він.