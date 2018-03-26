Екс-генсек НАТО: ми могли передбачити напад Путіна на Україну

14:38, 26 березня 2018
Політика
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REUTERS

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"Якби ми тоді його слова сприйняли серйозно, то, можливо, могли би передбачити те, що сталося у 2014 році, коли було здійснено напад на Україну", - сказав у розмові з телеканалом TVP Info екс-генсек НАТО, передає Польське радіо.

Расмуссен нагадав, що президент Польщі Лєх Качинський попереджав про дії Росії щодо Грузії та України. У 2008 році Качинський приїхав до Грузії у зв’язку з вторгненням Росії на територію цієї держави і сказав тоді, що "спочатку буде Грузія, потім буде Україна, а потім можуть бути держави Балтії та Польща".

"Лєх Качинський мав рацію щодо України, натомість три країни Балтії добре захищені НАТО", - зазначив екс-генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

"Ми допоможемо союзнику, на якого напала Росія. Ми посилили нашу територіальну оборону завдяки розгортанню сил не тільки у країнах Балтії, але також у Польщі, тому Путін не наважиться навіть подумати про напад на ці країни", - вважає він.

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Теги: #Україна#Расмуссен#Володимир Путін