Екс-генсек НАТО заявив, що Україні не потрібен План дій щодо членства в альянсі
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен стверджує, що вона має відповідати необхідним критеріям.
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україні не потрібен План дій щодо набуття членства (ПДЧ) в Альянсі, вона лише має відповідати необхідним критеріям.
Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, коментуючи євроатлантичні прагнення Києва.
"ПДЧ ніколи не був передумовою для членства. У нас є багато шляхів щодо набуття членства", - сказав Расмуссен.
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Він нагадав, що у 2008 році союзники вирішили, що Україна буде членом Альянсу в майбутньому за умови, що відповідатиме необхідним критеріям. "І це рішення залишається в силі. Тим не менше, зараз Україна не відповідає необхідним критеріям. Я не думаю, що зараз є сенс обговорювати можливе членство, але (є сенс) продовжувати реформи", - наголосив колишній генсек НАТО.
На переконання Расмуссена, зараз роль ПДЧ для України відіграє Комісія Україна - НАТО.
"Замість ПДЧ ми дали Україні спеціальну комісію - у нас є Комісія Україна - НАТО, яка, з практичної точки зору, працює так само, як і ПДЧ. Я не думаю, що ПДЧ зараз є головним питанням. Головне питання - як і коли Україна може провести необхідні реформи, включаючи, наприклад, громадський контроль у військовій сфері. За останні два-три роки військова складова дійсно дуже покращилася, але все ще необхідний громадянський контроль", - сказав Расмуссен.