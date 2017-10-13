Екс-генсек НАТО заявив, що Україні не потрібен План дій щодо членства в альянсі

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україні не потрібен План дій щодо набуття членства (ПДЧ) в Альянсі, вона лише має відповідати необхідним критеріям.

Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, коментуючи євроатлантичні прагнення Києва.

"ПДЧ ніколи не був передумовою для членства. У нас є багато шляхів щодо набуття членства", - сказав Расмуссен.

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Він нагадав, що у 2008 році союзники вирішили, що Україна буде членом Альянсу в майбутньому за умови, що відповідатиме необхідним критеріям. "І це рішення залишається в силі. Тим не менше, зараз Україна не відповідає необхідним критеріям. Я не думаю, що зараз є сенс обговорювати можливе членство, але (є сенс) продовжувати реформи", - наголосив колишній генсек НАТО.

На переконання Расмуссена, зараз роль ПДЧ для України відіграє Комісія Україна - НАТО.

"Замість ПДЧ ми дали Україні спеціальну комісію - у нас є Комісія Україна - НАТО, яка, з практичної точки зору, працює так само, як і ПДЧ. Я не думаю, що ПДЧ зараз є головним питанням. Головне питання - як і коли Україна може провести необхідні реформи, включаючи, наприклад, громадський контроль у військовій сфері. За останні два-три роки військова складова дійсно дуже покращилася, але все ще необхідний громадянський контроль", - сказав Расмуссен.