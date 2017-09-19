Екс-генсек НАТО вважає, що Україні потрібно надати оборонні системи
Расмуссен також оприлюднив відео зі своєї поїздки на Донбас.
Колишній генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО), позаштатний радник президента України Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україні потрібно надати оборонні системи. Про це він написав у Twitter.
Читайте такожМиротворці на Донбасі: екс-генсек НАТО допускає послаблення деяких санкцій проти РФ
«Ми повинні надати Україні оборонні системи. Моя перша доповідь з лінії зіткнення на сході України», - зазначив Расмуссен. Він також оприлюднив відео зі своєї поїздки на Донбас.
We should provide Ukraine with defensive systems. My first report from the eastern #Ukraine contact line pic.twitter.com/gxbVPGPGZ4— AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) September 18, 2017
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня під час виступу на міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) у Києві Расмуссен закликав США надати Україні летальне оборонне озброєння.