Екс-генсек НАТО вважає, що Україні потрібно надати оборонні системи

Колишній генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО), позаштатний радник президента України Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україні потрібно надати оборонні системи. Про це він написав у Twitter.

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«Ми повинні надати Україні оборонні системи. Моя перша доповідь з лінії зіткнення на сході України», - зазначив Расмуссен. Він також оприлюднив відео зі своєї поїздки на Донбас.

We should provide Ukraine with defensive systems. My first report from the eastern #Ukraine contact line pic.twitter.com/gxbVPGPGZ4 — AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) September 18, 2017

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня під час виступу на міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) у Києві Расмуссен закликав США надати Україні летальне оборонне озброєння.