Екс-генсек НАТО вважає, що Україні потрібно надати оборонні системи

00:16, 19 вересня 2017
Політика
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Расмуссен також оприлюднив відео зі своєї поїздки на Донбас.

Андерс Фог Расмуссен / REUTERS

Колишній генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО), позаштатний радник президента України Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україні потрібно надати оборонні системи. Про це він написав у Twitter.

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«Ми повинні надати Україні оборонні системи. Моя перша доповідь з лінії зіткнення на сході України», - зазначив Расмуссен. Він також оприлюднив відео зі своєї поїздки на Донбас.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня під час виступу на міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) у Києві Расмуссен закликав США надати Україні летальне оборонне озброєння.

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Теги: #радник президента Расмуссен#екс-генсек НАТО Расмуссен