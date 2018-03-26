Висилка дипломатів ускладнить доступ до українських політв‘язнів у Росії - Геращенко

Попри складнощі, віце-спікер українського парламенту вважає правильним і своєчасним рішення про видворення з України 13 російських дипломатів.

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко прогнозує висилку з Російської Федерації нечисленних діючих українських дипломатів і консулів, що ускладнить доступ до політв‘язнів.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Наші дипломатичні відносини з РФ зведені до мінімуму, послів давно немає. Висилка дипломатів матиме зворотню миттєву реакцію, з РФ вишлють в першу чергу наших нечисленних діючих дипломатів і консулів. Це ускладнить роботу тих кількох консулів, що залишаться, збільшить на них навантаження і ускладнить доступ до політв‘язнів, розкиданих по тюрмам Сибіру і всієї РФ», - написала вона.

Геращенко також додала, що захоплюється «нашими консулами в РФ і вважаю їх героями дипломатичного фронту».

«Бо знаю, як їм важко, пам‘ятаю, як били наших консулів на суді Карп‘юка і Клиха в Чечні, як знущалися над ними в Ростові», - додала перший заступник голови ВРУ.

«Разом з тим, Україна прийняла політичне рішення, солідарності з нашими британськими, європейськими, американськими партнерами, вислати російських дипломатів. Чи підтримаю я це рішення президента, МЗС, відповідних силових структур? Абсолютно й беззаперечно! Чи вважаю правильним це рішення? Звичайно, це правильне і своєчасне рішення», - написала Геращенко.

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При цьому вона зазначила, що Україна, демонструючи солідарність з партнерами, очікує від них «посилення солідарності з Україною, в антипутінській коаліції».

«Так само усвідомлюю, чому саме сьогодні, одночасно з рішеннями американських і європейських партнерів, президент Порошенко оголосив рішення про висилку росіян з України», - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у британському Солсбері.

За словами глави держави, Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя.

Порошенко наголосив, що спільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою та жорсткою для недопущення нових людських трагедій та забезпечення поваги до норм міжнародного права.

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що вже 14 країн Європейського Союзу також вирішили вислати російських дипломатів.

Сполучені Штати Америки прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Довідка УНІАН: колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня виявили непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Зараз Скрипаль і його донька перебувають у лікарні в комі.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ РФ. Суд у Москві в 2006 році визнав його винним у шпигунстві на користь британської служби розвідки MI-6. У 2010 році Скрипаля вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими у шпигунстві. У 2012 році незабаром після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а торік під час поїздки до Росії за загадкових обставинах помер його 44-річний син.