Країни, які висилають російських дипломатів: інфографіка

Видворення дипломатів стало відповіддю на спробу отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії.

У понеділок, 26 березня, західні країни заявили про видворення російських дипломатів. На момент написання новини було відомо про відповідне рішення 22 країн. Це стосується 136 дипломатів.

Видворення дипломатів стало відповіддю на спробу отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії, за яким, як вважає британське слідство, стоїть Москва, пише ТСН.ua.

Першою про видворення російських дипломатів оголосила власне Велика Британія (23 дипломати), потім до неї приєдналися 17 країн ЄС, США, Канада, Україна та Норвегія.

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Канцелярія британського прем'єра привітала видворення російських дипломатів західними країнами і назвала це "найсильнішим сигналом" для Росії.

Зазначимо, українська сторона також готувалася до видворення з України російських дипломатів. За словами глави МЗС Павла Клімкіна, це було скоординовано спільно з міжнародними партнерами. Також Клімкін наголосив, що сьогоднішній вияв солідарності з Британією "має бути лише початком".

Нагадаємо, 4 березня Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості в англійському місті Солсбері. Британська влада заявила, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною "Новачок", яка розроблялася в СРСР. Мей звинуватила в причетності до отруєння Росію.

МЗС РФ водночас заявив, що Росія не має стосунку до справи Скрипаля та що отруйні речовини класу "Новачок" не розроблялись на території країни. За версією російської влади, джерелом отрути, якою отруїли Скрипаля, могла стати сама Великобританія, оскільки західні країни вели розробки "Новачка".