Міністр енергетики Насалик оселився в найдорожчому котеджному містечку України (відео)

Насалик мешкає у котеджному містечку "Золоті ворота" в розкішному маєтку.

Скандальний міністр енергетики Ігор Насалик зізнався, що живе в «Золотих воротах» - це найдорожче котеджне містечко країни, розташоване в Козині.

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Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Розкішний будинок, водойма і мальовничі пейзажі. Так живе міністр, що задекларував $450 тисяч готівкою, 140 тисяч євро і майже півтора мільйона гривень. І на банківських рахунках ще $450 тисяч і 100 тисяч євро. При цьому зарплата у міністра півмільйона гривень в рік.

Журналісти програми вирішили відвідати міністра, щоб показати шикарний котедж людини, завдяки якому українці платять за новими тарифами. Однак за шлагбаум їм проїхати не дали.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти розповіли про гроші і квартири Надії Савченко.