Суд в одинадцяте переніс засідання у справі Януковича через неявку його адвокатів

Адвокати екс-президента не з’явилися сьогодні на засідання Оболонського райсуду Києва через закордонні відрядження.

Оболонський райсуд Києва в одинадцяте переніс засідання у справі про скоєння державної зради екс-президентом Віктором Януковичем через неявку його адвокатів.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання головуючий суддя Владислав Дев’ятко заявив, що до суду надійшло повідомлення від адвокатів Януковича, що вони перебувають у закордонних відрядженнях.

У зв’язку з цим суддя оголосив перерву у засіданні до 10.00 4 квітня.

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Дев’ятко заявив, що це вже одинадцятий раз, коли засідання переноситься через неявку адвокатів Януковича. Водночас він додав, що не може позбавити обвинувачуваного права на захист і тому оголошує перерву.

“Таким чином сторона захисту пропустить вже 11 судових засідань. Разом з тим для забезпечення права на захист обвинувачуваного Януковича суд вимушений оголосити перерву до 4 квітня”, - сказав суддя.

Своєю чергою прокурор Руслан Кравченко заявив, що така поведінка адвокатів свідчить про неповагу до суду і попросив суд оголосити їм попередження.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня у суді було узгоджено зі сторонами процесу, що на засіданнях 27-29 квітня будуть допитані 12 свідків сторони захисту, зокрема, колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, екс-глава Адміністрації президента Андрій Клюєв, екс-міністра внутрішніх справ Віталій Захарченко, колишній голова СБУ Олександр Якименко, екс-міністр оборони Павло Лебедєв, колишній командувач внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк, екс-командувач ВМС України Юрій Ільїн.

Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.