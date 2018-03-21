Суд над Януковичем планує допитати на наступному тижні Азарова та низку екс-високопосадовців (відео)

Колегія суддів Оболонського райсуду Києва впродовж п’яти днів планує допитати всіх свідків сторони захисту у кримінальному провадженні проти екс-президента.

Наступне засідання суду у справі про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради відбудеться 27 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, 27-29 березня Оболонський райсуд Києва допитає колишнього прем’єр-міністра Миколу Азарова та інших екс-високопосадовців.

Головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко ухвалив допитати на засіданнях 27-29 березня Азарова, екс-главу Адміністрації президента Андрія Клюєва, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, колишнього голову СБУ Олександра Якименка, екс-міністра оборони Павла Лебедєва, колишнього командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка, екс-командувача ВМС України Юрія Ільїна, начальника служби безпеки президента Костянтина Кобзаря, екс-співробітника Управління державної охорони Сергія Бернадського, екс-інструктора гвинтокрила AW-139 ТОВ "Центр Авіа" Аркадія Ярощука, екс-охоронця Януковича Дмитра Іванцова і колишнього начальника штабу охорони президента Володимира Павленка.

“За три дні ми цілком здатні допитати 12 свідків”, - зауважив Дев’ятко.

Окрім того, він нагадав, що свого часу суд щодня допитував по 6 свідків сторони обвинувачення.

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Також Дев’ятко додав, що 4 квітня суд пропонує сторонам процесу забезпечити допит свідків – жителів тимчасово окупованого Криму Луговського, Нікіфорова та Татарікова, а 5 квітня — експертів Світлану Долинківську та Анаїт Аванесян, а також директора фірми, яка охороняла резиденцію "Межигір'я", Анатолія Кобилинського, який може прибути на судове засідання.

Окрім того, суддя, реагуючи на інформацію захисників Януковича про те, що 27-29 березня дехто з них поїде у відрядження, пов’язані з даною справою, заявив, що це не має стати підставою для перенесення судових засідань, оскільки Януковича захищає не один, а декілька адвокатів, і законом не передбачено, щоб усі без винятку захисники були присутні на судовому засіданні.

Також Дев’ятко нагадав, що в будь-який момент екс-президент може взяти участь у судовому засіданні через відеоконференцзв’язок.

Окрім того, Дев’ятко зробив зауваження адвокатам Януковича. Він наголосив, що сьогодні вони подали близько 40 клопотань, але лише 5 з них були обгрунтованими. І тому суд був змушений майже цілий день розглядати ці клопотання замість того, щоб допитувати свідків.

“Замість того, щоб допитувати свідків захисту, ми сьогодні цілий день займалися розглядом клопотань, більшість з яких виявилися необгрунтованими. Тому я прошу на наступне судове засідання забезпечити допит свідків захисту”, - сказав суддя.

Після цього він оголосив перерву у розгляді справи до 10.00 27 березня.

Слід нагадати, що майже всі свідки захисту допитуватимуться через відеоконференцзв’язок, оскільки переважно перебувають в Російській Федерації.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.