За роки депутатства Звягільського, його онука стала власницею маєтку в Женеві - ЗМІ

Про це повідомив кандидат в депутати, журналіст Сергій Лещенко у своєму блозі на "Українській правді".

Журналіст повідомив, що має у своєму розпорядженні виписку зі швейцарського реєстру про належність онуці депутата Вікторії Вечерко будинку на березі Женевського озера, за адресою Chemin du Nant-d'Argent 15, 1223 Cologny.

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Про те, що його донька виїхала до Швейцарії, депутат-регіонал Вечерко був змушений визнати під час одного з ефірів на "Громадському ТБ" під час Майдану. При цьому він сказав, що Вікторія Вечерко має громадянство як України, так і Швейцарії.

Згідно з реєстраційними документами, право власності на цей будинок Вікторія Вечерко отримала восени 2010 року. Площа майна становить 2.484 квадратних метрів.

Як відомо, Звягільський обраний депутатом у восьмий раз.