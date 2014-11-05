Сторони конфлікту порушують обов'язок захищати цивільне населення - Amnesty International
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає негайного та неупередженого розслідування загибелі і поранення школярів у середу в Донецьку.
Про це заявив заступник директора програми Amnesty International по Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв, пише ZN.UA
В організації заявили схильні розцінювати інцидент як військовий злочин.
"Ми стали свідками того, як обидві сторони конфлікту порушують свої правові зобов’язання з захисту цивільного населення. Цей трагічний випадок є останнім прикладом того, до чого призводить ігнорування цих зобов’язань", - заявив Денис Кривошеєв.
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За його словами, якщо буде встановлено, що шокуючий напад на територію донецької школи є військовим злочином, винні мають бути притягнуті до відповідальності.
Нагадаємо, 5 листопада в результаті попадання снаряда в школу №63 Куйбишевського району, сел. Північне, загинули двоє підлітків - восьмикласник Кузнєцов Данило і випускник школи Єлісєєв Андрій.
Крім загиблих, кілька людей було поранено. За інформацією міськради, поранено троє людей, за інформацією волонтера Гуманітарного штабу - поранено четверо дітей, один - у важкому стані.