Сторони конфлікту порушують обов'язок захищати цивільне населення - Amnesty International

Про це заявив заступник директора програми Amnesty International по Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв, пише ZN.UA

В організації заявили схильні розцінювати інцидент як військовий злочин.

"Ми стали свідками того, як обидві сторони конфлікту порушують свої правові зобов’язання з захисту цивільного населення. Цей трагічний випадок є останнім прикладом того, до чого призводить ігнорування цих зобов’язань", - заявив Денис Кривошеєв.

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За його словами, якщо буде встановлено, що шокуючий напад на територію донецької школи є військовим злочином, винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, 5 листопада в результаті попадання снаряда в школу №63 Куйбишевського району, сел. Північне, загинули двоє підлітків - восьмикласник Кузнєцов Данило і випускник школи Єлісєєв Андрій.

Крім загиблих, кілька людей було поранено. За інформацією міськради, поранено троє людей, за інформацією волонтера Гуманітарного штабу - поранено четверо дітей, один - у важкому стані.