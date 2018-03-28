Валентин Резніченко став одним з найрезультативніших «довгожителів» серед всіх губернаторів Дніпропетровщини

Згідно зі звітом адміністрації області, за минулі три роки команда Резніченка була зосереджена на удосконаленні менеджменту регіону та розвитку інфраструктури.

Три роки тому, 25 березня 2015 року президент Петро Порошенко призначив губернатором Дніпропетровської області Валентина Резніченка. Таким чином, він очолює облдержадміністрацію 1096 днів.

Довше, ніж Резніченко, областю керував Павло Лазаренко, але ще до появи інституту губернаторів він 1091 день був представником президента в регіоні, а, власне губернатором пробув всього 97 днів (разом 1188).

Микола Швець протримався в кріслі губернатора 1127 днів. Решта 11 губернаторів за всю історію незалежної України займали свої посади від одного до двох років. Юрій Єхануров був головою ОДА всього 5 місяців.

Згідно зі звітом адміністрації області, за минулі три роки команда Резніченка була зосереджена на удосконаленні менеджменту регіону та розвитку інфраструктури.

Зокрема, Дніпропетровська ОДА реалізує проекти з енергозбереження та енергоефективності. Так, у 2017 році на тверде паливо були переведені близько 30 котелень в дитячих садах, а за три роки таких котелень з'явилося в області понад 100.

Від використання газу для опалення повністю відмовилися три міста області: Покров, Нікополь та Марганець. Зараз вони використовують альтернативне паливо. Згідно зі звітом ОДА, така енергія на 14% дешевше.

У Підгородному почала працювати сонячна електростанція «Солар Парк Підгородне». Вона забезпечує 27 тисяч домогосподарств в Підгородному та Золотих Ключах. Цього року почнеться будівництво нових сонячних електростанцій в Широківському, Криворізькому та Софіївському районах.

На базі Дніпроводоканалу розпочато будівництво першої в Україні біогазової електростанції, яка працюватиме на мулових опадах каналізації.

Дніпропетровська ОДА є лідером серед інших регіонів з розвитку соціальної інфраструктури: шкіл, дитячих садків, лікарень.

У минулому році було створено 1500 місць в дитячих садах (3000 за останні два роки). Під патронатом Першої Леді Марини Порошенко розвивається інклюзивна освіта. За словами радника губернатора Юрія Голика, в планах області - створення інклюзивних класів у кожному населеному пункті області. Були відремонтовані 11 медустанов, закуплено понад 50 одиниць медичного обладнання. Також був створений реабілітаційний центр для учасників АТО, ще два будуть відкриті у поточному році.

Дніпропетровська область також лідирує в процесі децентралізації, зокрема, за кількістю створених об'єднаних територіальних громад (56) і зростанням обласного бюджету (в 2,5 рази за три роки). Якщо в 2014 році витрати бюджету на розвиток територій Дніпропетровської області становили 1,6 мільярда гривень, то у 2017 вони досягли 9,3 мільярда (зростання у 6 разів). Бюджетний дохід на одного жителя країни в середньому становить 4,5 тисячі гривень, у Дніпропетровській області - 6,5 тисяч.

У 2017 році в області відремонтовано 160 комунальних доріг загальною протяжністю понад 300 кілометрів.

Дніпропетровська ОДА активно залучає інвестиції, загальний обсяг яких склав 26 мільярдів гривень за три роки. У регіоні представлені інвестори з 60 країн світу, зокрема, з Канади, Німеччини, Франції. Обсяг інвестицій на одного жителя становить 1200 доларів.

Дніпропетровщина очолює список областей за використанням системи електронних держзакупівель ProZorro і четверте місце за кількістю успішно завершених торгів серед усіх державних органів. За розпорядженням Резніченка, через ProZorro проводяться всі закупівлі, включаючи допорогові. У 2017 році всі постачальники України, які працювали через ProZorro, заробили 44 мільярди гривень, 7% компаній, які перемогли в торгах, були з Дніпропетровської області.

Згідно з рейтингом губернаторів, Резніченко займає друге місце за кількістю виконаних обіцянок і шосте за рівнем відповідальності серед 22 голів обласних держадміністрацій

«Дніпропетровська облдержадміністрація - це команда Петра Порошенка. Нам надана свобода дій і на нас покладена величезна відповідальність, і за минулі три роки в області ми кардинально переглянули питання менеджменту і пріоритетів. Нашими пріоритетами залишаються розвиток інфраструктури, соціальної сфери та енергоефективність», - заявив Валентин Резниченко.

Радник губернатора Юрій Голик опублікував у своєму Facebook відео-звіт за три роки роботи адміністрації Резніченко.