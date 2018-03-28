Валентин Резніченко став одним з найрезультативніших «довгожителів» серед всіх губернаторів Дніпропетровщини

10:14, 28 березня 2018
Політика
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Актуально

Довше, ніж Резніченко, областю керував Павло Лазаренко, але ще до появи інституту губернаторів він 1091 день був представником президента в регіоні, а, власне губернатором пробув всього 97 днів (разом 1188).

Микола Швець протримався в кріслі губернатора 1127 днів. Решта 11 губернаторів за всю історію незалежної України займали свої посади від одного до двох років. Юрій Єхануров був головою ОДА всього 5 місяців.

Згідно зі звітом адміністрації області, за минулі три роки команда Резніченка була зосереджена на удосконаленні менеджменту регіону та розвитку інфраструктури.

Зокрема, Дніпропетровська ОДА реалізує проекти з енергозбереження та енергоефективності. Так, у 2017 році на тверде паливо були переведені близько 30 котелень в дитячих садах, а за три роки таких котелень з'явилося в області понад 100.

Від використання газу для опалення повністю відмовилися три міста області: Покров, Нікополь та Марганець. Зараз вони використовують альтернативне паливо. Згідно зі звітом ОДА, така енергія на 14% дешевше.

У Підгородному почала працювати сонячна електростанція «Солар Парк Підгородне». Вона забезпечує 27 тисяч домогосподарств в Підгородному та Золотих Ключах. Цього року почнеться будівництво нових сонячних електростанцій в Широківському, Криворізькому та Софіївському районах.

На базі Дніпроводоканалу розпочато будівництво першої в Україні біогазової електростанції, яка працюватиме на мулових опадах каналізації.

Дніпропетровська ОДА є лідером серед інших регіонів з розвитку соціальної інфраструктури: шкіл, дитячих садків, лікарень.

У минулому році було створено 1500 місць в дитячих садах (3000 за останні два роки). Під патронатом Першої Леді Марини Порошенко розвивається інклюзивна освіта. За словами радника губернатора Юрія Голика, в планах області - створення інклюзивних класів у кожному населеному пункті області. Були відремонтовані 11 медустанов, закуплено понад 50 одиниць медичного обладнання. Також був створений реабілітаційний центр для учасників АТО, ще два будуть відкриті у поточному році.

Дніпропетровська область також лідирує в процесі децентралізації, зокрема, за кількістю створених об'єднаних територіальних громад (56) і зростанням обласного бюджету (в 2,5 рази за три роки). Якщо в 2014 році витрати бюджету на розвиток територій Дніпропетровської області становили 1,6 мільярда гривень, то у 2017 вони досягли 9,3 мільярда (зростання у 6 разів). Бюджетний дохід на одного жителя країни в середньому становить 4,5 тисячі гривень, у Дніпропетровській області - 6,5 тисяч.

У 2017 році в області відремонтовано 160 комунальних доріг загальною протяжністю понад 300 кілометрів.

Дніпропетровська ОДА активно залучає інвестиції, загальний обсяг яких склав 26 мільярдів гривень за три роки. У регіоні представлені інвестори з 60 країн світу, зокрема, з Канади, Німеччини, Франції. Обсяг інвестицій на одного жителя становить 1200 доларів.

Дніпропетровщина очолює список областей за використанням системи електронних держзакупівель ProZorro і четверте місце за кількістю успішно завершених торгів серед усіх державних органів. За розпорядженням Резніченка, через ProZorro проводяться всі закупівлі, включаючи допорогові. У 2017 році всі постачальники України, які працювали через ProZorro, заробили 44 мільярди гривень, 7% компаній, які перемогли в торгах, були з Дніпропетровської області.

Згідно з рейтингом губернаторів, Резніченко займає друге місце за кількістю виконаних обіцянок і шосте за рівнем відповідальності серед 22 голів обласних держадміністрацій

«Дніпропетровська облдержадміністрація - це команда Петра Порошенка. Нам надана свобода дій і на нас покладена величезна відповідальність, і за минулі три роки в області ми кардинально переглянули питання менеджменту і пріоритетів. Нашими пріоритетами залишаються розвиток інфраструктури, соціальної сфери та енергоефективність», - заявив Валентин Резниченко.

Радник губернатора Юрій Голик опублікував у своєму Facebook відео-звіт за три роки роботи адміністрації Резніченко.

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Теги: #Валентин Резніченко#Дніпропетровська ОДА