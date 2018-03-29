Пропагандисти Кремля влаштували німецьким дітям вояж до Криму: Україна закликала до жорсткої реакції

Глава МЗС заявив, що пропагандисти Кремля зробили дуже небезпечну авантюру.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає притягнути до відповідальності пропагандистів Кремля, які привезли до окупованого Криму німецьких дітей.

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Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у соціальній мережі Facebook.

«Пропагандисти Кремля привезли до окупованого Криму німецьких дітей. Через відсутність консульського та страхового захисту це дуже небезпечна авантюра. Її організатори мають бути притягнуті до відповідальності», - заявив Клімкін.

Водночас на сторінці Генерального консульства України у Мюнхені в соціальній мережі Facebook зазначається: «Генконсульство обурене фактом використання дітей з Аугсбургу у пропагандистських проектах Кремля на тимчасово окупованій території України».

«Генеральний консул України в Мюнхені Юрій Ярмілко невідкладно звернувся з листом до обербургомістра Аугсбурга Курта Грібля з проханням жорстко відреагувати на неприпустиме залучення неповнолітніх громадян ФРН до сумнівних політичних акцій», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє російське агентство РИА Новости, німецькі діти приїхали в анексований Крим «для участі в днях російсько-німецької дитячої народної дипломатії».

«Реалізація проекту буде сприяти запобіганню антиросійської пропаганди в Німеччині», наголошує агентство.