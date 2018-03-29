Пропагандисти Кремля влаштували німецьким дітям вояж до Криму: Україна закликала до жорсткої реакції

00:50, 29 березня 2018
Політика
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REUTERS

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Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у соціальній мережі Facebook.

«Пропагандисти Кремля привезли до окупованого Криму німецьких дітей. Через відсутність консульського та страхового захисту це дуже небезпечна авантюра. Її організатори мають бути притягнуті до відповідальності», - заявив Клімкін.

Водночас на сторінці Генерального консульства України у Мюнхені в соціальній мережі Facebook зазначається: «Генконсульство обурене фактом використання дітей з Аугсбургу у пропагандистських проектах Кремля на тимчасово окупованій території України».

«Генеральний консул України в Мюнхені Юрій Ярмілко невідкладно звернувся з листом до обербургомістра Аугсбурга Курта Грібля з проханням жорстко відреагувати на неприпустиме залучення неповнолітніх громадян ФРН до сумнівних політичних акцій», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє російське агентство РИА Новости, німецькі діти приїхали в анексований Крим «для участі в днях російсько-німецької дитячої народної дипломатії».

«Реалізація проекту буде сприяти запобіганню антиросійської пропаганди в Німеччині», наголошує агентство.

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Теги: #Германия#Крым