Хотіли пом'якшити санкції в обмін на "блакитні каски": новий уряд Німеччини виклав позицію щодо України і РФ

Новий уряд Меркель пояснив у своїй коаліційній угоді позицію по Україні та агресії Росії.

Новий правлячий союз консерваторів і соціал-демократів Німеччини погодив позицію щодо України та російської агресії в коаліційній угоді, яку підписали 12 березня. Читайте такожМеркель озвучила свої очікування щодо України після виборів Путіна

Як повідомляє DW, в тексті коаліційної угоди констатується, що "російська політика, становище з правами людини, являє собою значний регрес". Тут йдеться також про те, що "Росія анексією Криму і втручанням на сході України порушила міжнародне право і європейський світопорядок".

Німеччина разом з Францією мають намір і далі "інтенсивно" сприяти пошуку вирішення конфлікту в Україні і реалізації мінських домовленостей, вважають особливо важливим домогтися дотримання перемир'я, відведення важких озброєнь і збройних формувань із зони конфлікту. Такі заходи пропонується підкріпити оонівською місією "блакитних касок" на Донбасі.

Особливо великі надії на таку місію покладають соціал-демократи. На коаліційних переговорах з консерваторами вони навіть пропонували включити в підсумковий документ пункт про часткове скасування санкцій ЄС у відповідь на реалізацію ідеї з "блакитними касками".

Цю пропозицію не було прийнято. "При виконанні мінських домовленостей ми готові скасовувати санкції, - записано в коаліційній угоді, - і будемо вести про це діалог з нашими європейськими партнерами".

Як повідомляв УНІАН, 4 березня члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) проголосували за створення «великої коаліції» із блоком канцлера Ангели Меркель Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС).

Спроби сформувати уряд тривали чотири місяці після виборів у вересні 2017 року, на яких СДПН здобула найгірший з 1949 року результат - 20,5% голосів.

Голосування з переобрання Меркель на пост канцлера Німеччини заплановане на 14 березня.