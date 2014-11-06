Порошенко відчитав главу ЦВК за зволікання в підведенні підсумків виборів

Участь у нараді взяли голова Верховної Ради Олександр Турчинов, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський, генеральний прокурор Віталій Ярема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Служби безпеки Валентин Наливайченко, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Президент повідомив, що вчора провів консультації з головою Верховної Ради та прем'єр-міністром щодо перебігу виборчого процесу. Глава держави відзначив, що зволікання з підрахунком голосів негативно впливає на попередню оцінку виборів як одних з найбільш прозорих та чесних. Президент наголосив: «Вже майже 10 днів після виборів, і півтора десятки дільниць на окрузі №59 тримають завершення всього електронного попереднього підрахунку голосів. Це неприпустимо».

Голова Центральної виборчої комісії Охендовський повідомив, що робота з підрахунку голосів на окрузі №59 залишається заблокованою. «На стадії підрахунку голосів і встановлення підсумків в окремих округах ми зіткнулися з проблемами, які Центральна виборча комісія без допомоги правоохоронних органів вирішити не може», - сказав він. За його словами, комісії залишилося прийняти протоколи 19 дільничних виборчих комісій для встановлення підсумків по загальнодержавному багатомандатному округу. Він висловив сподівання, що завдяки зусиллям МВС і СБУ найближчим часом комісія зможе працювати без зовнішнього тиску і прийме всі протоколи.

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У свою чергу, Аваков зазначив, що було посилено захист роботи комісії правоохоронцями. Він повідомив, що в будівлі комісії знаходяться колишні її члени і діючі, які очікують рішення суду. «Ми прийняли рішення, не дочекавшись вердикту суду, бо є роз'яснення ЦВК, що діюча комісія повноважна», - зазначив міністр. За його словами, на місці зараз процесом керує керівник громадської безпеки Володимир Гриняк. Міністр повідомив, що до вечора комісія зможе відновити свою роботу.

Як повідомлялося, на даний момент ОВК №59 залишається єдиною в Україні комісією, де ще не пораховано 100% голосів виборців.

Скандал в ОВК № 59 виник після того, як 30 жовтня члени окружної комісії прийняли рішення перенести місце засідання окружкому до Києва. 31 жовтня ЦВК достроково припинила повноваження дев’ятьох членів комісії, які вирушили на Київ. Пізніше п’ятеро членів комісії опротестували це рішення ЦВК у суді.

Водночас, за даними КВУ, станом на 6 листопада окружком №59 досі не відновив роботу. Члени ОВК, які поновили свої повноваження через суд, блокують роботу комісії. Між колишніми та діючими членами комісії постійно виникають конфлікти, до вирішення яких залучаються силовики, констатують спостерігачі.

Протистояння в 59-му окрузі розгорнулося між кандидатами в народні депутати Валентином Маньком та Сергієм Сажком.