59-му окружкому на Донеччині не дають переїхати до Києва

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі спільної моніторингової компанії Донецької обласної організації Комітету виборців України і Громадянської мережі ОПОРА, з посиланням на своїх спостерігачів.

У повідомленні зазначили, що 30 жовтня ЦВК оприлюднила рішення, згідно з яким в ОВК №59 замінено трьох членів комісії, зокрема голову. Разом з тим, члени окружкому фактично бойкотують це рішення, відмовляючись проводити засідання, на якому нові члени комісії повинні скласти присягу, після чого вони вступлять в свої повноваження.

«Члени комісії вирішили завершити безперервне засідання в Києві, тому що на них постійно здійснюється психологічний тиск з боку окремих політичних сил, зокрема, офіційні спостерігачі від одного з кандидатів постійно втручаються в роботу комісії, пропонують свої рішення. Є навіть факти фізичного втручання в роботу членів комісії», - повідомили в прес-центрі.

Незважаючи на ухвалене рішення, силовики, які перебувають у будівлі окружкому, не дозволяють членам комісії покидати приміщення разом з документацією ОВК. «У будівлі зараз перебувають бійці зведеного загону донецької міліції. Вони не заперечують, щоб члени комісії покидали приміщення окружкому, але не дозволяють забирати документацію, з якою потрібно їхати до Києва», - пояснили спостерігачі.

Читайте такожЦВК опрацювала 99,72% електронних протоколів За їх інформацією, члени комісії повідомили в ЦВК про рішення перенести місце засідання і її представник дав на цей дозвіл. «За словами членів ОВК, дозвіл на переїзд дав член ЦВК Микола Гармаш», - уточнили спостерігачі.

Проте дана окружна виборча комісія й досі знаходиться в смт Велика Новосілка.

У повідомленні нагадали, що 59-й виборчий округ – один з проблемних в Донецькій області. Спостерігачі тут зафіксували значну кількість порушень, зокрема вкидання бюлетенів і маніпуляції з явкою виборців. До роботи окружної комісії не раз залучалися силовики.

Згідно з даними, представленими на офіційному сайті Центральної виборчої комісії, на даний момент по округу №59 оброблено 74,77% протоколів дільничних виборчих комісій.