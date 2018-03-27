Українському журналісту Сущенку продовжили термін тримання під вартою в РФ ще на півроку
Українському журналісту Роману Сущенку, якого в Росії звинувачують у шпигунстві, продовжили термін тримання під вартою в СІЗО «Лефортово» на час розгляду справи в суді ще на шість місяців.
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Як повідомив УНІАН його адвокат Марк Фейгін, таке рішення ухвалив Мосміськсуд.
«Найголовніше - це продовження терміну тримання під вартою. Продовжили на шість місяців термін тримання під вартою на період процесу», - сказав Фейгін.
За його словами, сьогодні на закритому процесі сторона обвинувачення почала оголошувати письмові матеріали справи.
Також він додав, що у справі буде лише два свідки обвинувачення.
При цьому Фейгін розраховує, що після оголошення вироку Сущенка обміняють.
«Романа Сущенка обміняють, повернеться ще цього року, може, навіть і влітку, на це шанси дуже великі. Переговори йдуть. Я хочу запевнити українську аудиторію, що Сущенко повернеться додому, у мене для цього є всі підстави», - сказав Фейгін.
Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала у Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши у шпигунстві.
24 січня 2018 року суд у Москві продовжив термін арешту Сущенко до 30 березня. 20 березня Московський міський суд визнав законним рішення про продовження терміну арешту Сущенка.
21 березня адвокат Фейгін повідомив, що розгляд справи Сущенка в російському суді може завершитися у травні, і тоді ж під впливом міжнародних посередників він може бути звільнений.