Герой України хоче взяти Савченко на поруки (фото)

Степан Хмара перебуває у залі суду.

Народний депутат кількох скликань, Герой України Степан Хмара висловив бажання взяти на поруки обвинувачену у підготовці терактів і повалення державної влади Надію Савченко.

Його заяву, згідно з клопотанням захисту Савченко, Апеляційний суд долучив до матеріалів справи на засіданні у четвер, передає "Українська правда".

"Прошу долучити до матеріалів справи відповідну заяву Героя України і врахувати її при прийнятті рішення", – сказав адвокат Савченко Дмитро Бугай.

Сторона звинувачення проти залучення клопотання захисту не заперечувала.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.