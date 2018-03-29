Геращенко про нову заяву "нормандської четвірки": Путін ніколи публічно не підтримував дотримання перемир'я на Донбасі

У спільній заяві Порошенко, Меркель, Макрон і Путін підтвердили відданість імплементації Мінських домовленостей у всіх її вимірах та наголосили, що розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації в найближчі місяці.

Президент Російської Федерації Володимир Путін ніколи публічно не підтримував дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала у Facebook.

Вона назвала спільну заяву лідерів країн "нормандської четвірки" щодо відданості втіленню Мінських угод важливою.

"Протягом війни перемир'я (як правило, за ініціативи України), оголошували 12 раз. Це - тринадцята спроба. Жодного разу перемир'я не дотримувалося іншою стороною. Але на час перемир'я інтенсивність обстрілів зменшувалася, а це означає збережені життя військових і цивільних", - заявила Геращенко.

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"Українська сторона, президент (Петро Порошенко - УНІАН) завжди публічно підтримував оголошення перемир'я і робив відповідні заяви. Жодного разу не було публічної заяви Путіна, хоч саме від його команди залежить поведінка бойовиків, їхня здатність дотримуватися тиші. Ця заява "нормандської четвірки" на підтримку Великоднього перемир'я, яке має розпочатися з 30 березня, чи не перша подібна публічна заява", - зауважила Геращенко.

Як повідомлялося, лідери країн «Нормандської четвірки» розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації Мінських домовленостей у найближчі місяці. Про це йдеться у спільній заяві президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангел Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна.