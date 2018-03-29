Савченко заявила, що вона та Рубан не могли скоїти державний переворот

17:27, 29 березня 2018
Політика
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22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Савченко сказала на засіданні Апеляційного суду Києва з розгляду скарги адвокатів на рішення суду першої інстанції про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Савченко прокоментувала обвинувачення у підготовці державного перевороту: «Давайте будемо дивитися, що держава – це виключно Банкова (де розташована Адміністрація президента України - УНІАН), Кабмін, Верховна Рада, і це всі органи та інститути, які забезпечують життєдіяльність держави, тобто всі районні, обласні, міські суди, райвідділки, відділи СБУ, всі мерії – це все є держава».

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«Дві людини – Рубан і Савченко, і навіть ще там чотири «забрендованих» свідки, яких прокуратура намагається мені інкримінувати, аж ніяк не могли захопити всі державні органи всієї державної влади по всій Україні», - додала Савченко.

«Мені дуже прикро, що українська влада, яка прийшла ціною життів Небесної сотні, ціною волі народного повстання та Майдану, не захотіла затвердити право людей на усунення кожної злочинної влади», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Теги: #суд#теракт#переворот#Надія Савченко