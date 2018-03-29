Савченко заявила, що вона та Рубан не могли скоїти державний переворот

Депутат в Апеляційному суді прокоментувала обвинувачення у підготовці державного перевороту.

Підозрювана у підготовці терактів і захопленні державної влади народний депутат Надія Савченко заявляє, що вона та керівник ГО «Офіцерський корпус» Володимир Рубан не могли скоїти державний переворот.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Савченко сказала на засіданні Апеляційного суду Києва з розгляду скарги адвокатів на рішення суду першої інстанції про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Савченко прокоментувала обвинувачення у підготовці державного перевороту: «Давайте будемо дивитися, що держава – це виключно Банкова (де розташована Адміністрація президента України - УНІАН), Кабмін, Верховна Рада, і це всі органи та інститути, які забезпечують життєдіяльність держави, тобто всі районні, обласні, міські суди, райвідділки, відділи СБУ, всі мерії – це все є держава».

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«Дві людини – Рубан і Савченко, і навіть ще там чотири «забрендованих» свідки, яких прокуратура намагається мені інкримінувати, аж ніяк не могли захопити всі державні органи всієї державної влади по всій Україні», - додала Савченко.

«Мені дуже прикро, що українська влада, яка прийшла ціною життів Небесної сотні, ціною волі народного повстання та Майдану, не захотіла затвердити право людей на усунення кожної злочинної влади», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.