Учасники коаліційних переговорів зійшлися в думці щодо питання оборони

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив голова Люстрационного комітету Єгор Соболєв. За його повідомленням, всі учасники переговорів - "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", Радикальна партія Олега Ляшка та "Самопоміч", були одностайні в питанні про те, що потрібно зробити для оборони. "Перше - чітке визнання противника у Військовій доктрині з відповідною передислокацією військових частин та підготовки до зіткнень з армією ворога. Друге - залучення всіх чоловіків до захисту України. Третє - видатки на оборону мають становити щонайменше 2,5% економіки", - написав Єгор Соболєв.

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"Якщо ми сформуємо в цій Раді коаліцію навколо рішень, а не посад - нам буде в рази легше приймати їх", - зазначив він, уточнивши, що всі рішення були прийняті за участю командира батальйону "Донбас", народного депутата Семена Семенченка та інших військових.

У свою чергу комбат "Донбасу" також написав в соцмережі про підсумки переговорів. "Як відповідальний за блок "Національна безпека і оборона" сформував з колегами пропозиції за конкретними напрямами реформ і законів із зазначенням відповідальних і термінів.", - повідомив Семен Семенченко.