В «Самопомочі» озвучили свої умови створення коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив кандидат у народні депутати від цієї партії, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко.

«Ми вже внесли необхідність ухвалення цього закону в наші пропозиції щодо коаліційної угоди. Сьогодні ми обговоримо це питання з колегами з «Народного фронту», - зазначив Семенченко.

За його словами, метою створення Української військової організації є виховання патріотизму, в першу чергу серед молоді. Також пропонується, що члени цієї організації матимуть право на володіння стрілецькою зброєю.

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«Українська військова організація займатиметься підготовкою громадян, щоб вони у потрібний момент змогли поповнити добровольчі батальйони, або ж допомагали армії у лавах територіальної оборони. Важливим є також питання зброї. Можна передбачити видачу зброї на час проведення тренувань або ж у разі виникнення загрози для країни», - сказав Семенченко.