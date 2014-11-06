Кабмін розглядає можливість страховки життя учасників АТО за рахунок держави

Про це сказав віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман. «Ідея в тому, щоб, з одного боку, застрахувати всіх учасників, з іншого - кожному дати гарантії, що він уже застрахований, і якщо щось трапиться, страхова сума буде виплачена автоматично», - сказав віце-прем'єр.

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За його словами, відповідні міністерства прораховують можливості держави здійснити таке фінансування.

Володимир Гройсман також зазначив, що потрібно забезпечити прозорість цього механізму, відібравши на публічному конкурсі надійні страхові компанії. Сума страхової виплати повинна дорівнювати розміру одноразової виплати, яку гарантує сьогодні держава сім'ям загиблих.

«Прем'єр-міністр дав доручення зробили такі розрахунки. Як тільки вони покажуть, що це реально, і гарантії того, що таке страхування є стовідсотковим з точки зору оплати коштів, це відразу можна буде робити. Думаю, що найближчим часом ми отримаємо зворотній зв'язок від Міністерства фінансів», - наголосив Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін зрівняв виплати при втраті годувальника для сімей працівників правоохоронних органів, які загинули в зоні АТО, з виплатами сім'ям загиблих військовослужбовців збройних сил. Виплати складуть 609 тис. грн.