Очевидці стверджують, що бойовики з Донецька нібито переводять гроші в Росію. В Ощадбанку це спростовують

«Ми прийшли платити за квартиру і стояли в черзі в своєму відділенні банку, яке розташоване в центрі Донецька на вул. Гринкевича. Раптом зайшли три озброєні бойовики з трьома мішками. Вони висипали на стіл вміст мішків - упаковані пачки грошей - купюри по 100 і 200 гривень. І перерахували всі ці гроші на якийсь рахунок в Росію», - розповіли очевидці. Про це кореспонденту УНІАН овідомили мирні жителі Донецька, які стали очевидцями події.

Вони відзначили, що терористи відтіснили всіх людей, які перебували у відділенні банку, однак всі залишилися в приміщенні і були свідками, як «касир дуже довго, кілька разів перераховувала цю велику суму грошей, плуталася, потім знову перераховувала і уточнювала адресу і рахунок якогось відділення в Росії».

В свою чергу «Ощадбанк» спростовує інформацію про проведення одним зі своїх відділень у Донецьку фінансових операцій за участю сепаратистів.

Про це йдеться в офіційній заяві банку, переданому УНІАН.

«Ніякого співробітництва з сепаратистами з будь-якого приводу керівництвом філії Донецького обласного управління« Ощадбанку »не було і ніколи не буде. На територію, яка не контролюється українськими властями, готівка не завозиться», - наголошується в заяві.

В заяві банку також наголошується, що робота касирів банку, включаючи донецьке відділення, жорстко регламентується.

«Жоден представник не має права проводити платежі без погодження з керівництвом філії, - йдеться в заяві «Ощадбанку». - За весь період проведення антитерористичної операції ні за вказаною філією, ні за іншими подібних інцидентів не було, підтвердженням чому є дані фінансового моніторингу. Таким чином, подібної фінансової операції не було і бути не могло».