У Держбюро розслідувань обрали членів Ради громадського контролю

Під час голосування і підрахунку голосів не було критичних порушень.

У Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань обрали членів. Про це повідомляє екс-прокурор, менеджер групи "Реформа органів правопорядку" РПР, StateWatch Володимир Петраківський,

Як повідомляє "Українська правда", всього затвердили 15 осіб. Петраківський розповів, що під час голосування і підрахунку голосів не було критичних порушень, однак він розповів про тренди під час голосування.

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"Спостерігався чіткий тренд - формувалися групи, які голосували один за одного і через це був великий відрив", - зазначив він.

Крім того був ще один інцидент під час підрахунку голосів. Тоді вибув один з кандидатів, який отримав 19 голосів.

За словами Петраківського, цей чоловік "просто пішов", оскільки, на його думку, "всі дуже довго тривало".

Через цей інцидент члени виборчої комісії написали окрему думку. У ній вони заявляють, що підрахунок голосів був не зовсім коректний, зазначив Петраківский.

Нагадаємо, що у підслідності ДБР - чиновники, правоохоронці, судді та особи, які здійснювали військові злочини.