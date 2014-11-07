СБУ не підтверджує інформацію про ліквідацію Безлера

Про це УНІАН повідомила спікер СБУ Олена Гітлянська.

«У нас наразі немає інформації, яка б це підтверджувала», – сказала вона.

Гітлянська зауважила, що розповсюдження такої інформації вкотре свідчить про те, що у середовищі бойовиків виникають суперечки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні радник міністра оборони України Олександр Данилюк поінформував, що ватажка одного з бандитських формувань на Донбасі Безлера ("Бєса") було ліквідовано російськими спецслужбами.

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"За наявною інформацією, ватажка одного з бандформувань Ігоря Безлера "Бєса" було ліквідовано російськими спецслужбами. Причиною знищення стала відмова підпорядковуватись російському військовому командуванню, намір публічно визнати контрольований банформуванням Горлівсько-Макіївський конгломерат територією України та закликати учасників інших бандформувань до пошуку компромісу з українською владою", - написав Данилюк у Facebook.