СБУ не підтверджує інформацію про ліквідацію Безлера
Служба безпеки України не має інформації про ліквідацію російськими спецслужбами ватажка терористів Ігоря Безлера.
Про це УНІАН повідомила спікер СБУ Олена Гітлянська.
«У нас наразі немає інформації, яка б це підтверджувала», – сказала вона.
Гітлянська зауважила, що розповсюдження такої інформації вкотре свідчить про те, що у середовищі бойовиків виникають суперечки.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні радник міністра оборони України Олександр Данилюк поінформував, що ватажка одного з бандитських формувань на Донбасі Безлера ("Бєса") було ліквідовано російськими спецслужбами.
Читайте такожРосійські військові повністю нейтралізували угруповання "Бєса" у Горлівці
"За наявною інформацією, ватажка одного з бандформувань Ігоря Безлера "Бєса" було ліквідовано російськими спецслужбами. Причиною знищення стала відмова підпорядковуватись російському військовому командуванню, намір публічно визнати контрольований банформуванням Горлівсько-Макіївський конгломерат територією України та закликати учасників інших бандформувань до пошуку компромісу з українською владою", - написав Данилюк у Facebook.