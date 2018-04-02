Парубій розповів про "запеклі дискусії" щодо законопроектів про Антикорупційний суд, нацбезпеку та Виборчий кодекс

Голова Верховної Ради України очікує, що в травні рішення щодо цих законопроектів будуть ухвалені.

У Верховній Раді відбуваються «запеклі дискусії» щодо законопроектів про Виборчий кодекс, Антикорупційний суд та національну безпеку.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Я тримаю під особистим контролем і питання Виборчого кодексу, автором якого я є, і Антикорупційного суду, і закону про національну безпеку. І з усіх тих законопроектів ідуть дуже запеклі дискусії — дійсно професійні і запеклі дискусії», - наголосив спікер.

Парубій додав: «Тут принцип якості є важливішим, ніж принцип швидкості, але я сподіваюсь, що ми в травні зможемо на усі ці рішення вийти».