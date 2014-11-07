Сили АТО знищили 200 бойовиків, які обстрілювали військових у аеропорту Донецька
14:49, 07 листопада 2014Політика
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Бойовики, які напередодні вели обстріл позицій українських військовослужбовців на території донецького аеропорту, були знищені вогнем артилерійських підрозділів сил антитерористичної операції.
Донецький аеропорт / facebook.com/aerorozvidka
Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.
"За перевіреною інформацією, внаслідок вогневого нальоту знищено або пошкоджено 4 танка сепаратистів, 2 БТРа, 2 гаубиці Д-30, 1 БМП та до 200 бойовиків", - говориться у повідомленні.
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Зазначається, що завдяки взаємодії підрозділів, які виконують завдання в Донецькому аеропорту, та підрозділів вогневої підтримки, сили АТО протягом тривалого часу тримають оборону стратегічного об’єкту.
Українці знищили 200 бойовиків під донецьким аеропортом
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