Литвин хоче знати, чому Україна чекає, коли дозволять “кудись лизнути” НАТО

Лідер блоку свого імені Володимир Литивин у інтерв’ю УНІАН звинуватив українських прихильників НАТО у тому, що їхнє ставлення до вступу до альянсу – “споживацьке”. “От, мовляв, приймуть нас у НАТО, і відразу будуть розв’язані всі проблеми”, - пояснив свою оцінку Литвин.

“Справді, план членства в НАТО передбачає 75% політичних, економічних і соціальних перетворень у країні, - визнав політик. - Але якщо ми швидко вступимо в НАТО, – ми що, будемо їх активніше вирішувати? Ми їх і так маємо вирішувати, але якщо немає політичної волі держави, мобілізації сил і бажання для реформування країни, то хіба НАТО нам у цьому допоможе?»

Литвин пояснив ставлення свого блоку так: “ми виходимо з того, що сьогодні не треба кричати – коли нас приймуть у НАТО. Треба з ними працювати й вирвати те, що буде корисно для країни”.

“Треба визнати, НАТО демонструє зацікавленість в Україні тому, що вони нас розглядають як стримуючий чинник щодо Росії. Отже, ми повинні диктувати свої пропозиції. Приміром, давайте утилізуємо тверде ракетне паливо в Павлограді. Адже, коли ми здали ядерні ракети, нам гарантували, що паливо утилізують. Тепер же гроші нам не платять. І гарантували нам безпеку саме ті країни, які сьогодні є членами НАТО. Чому ми не ставимо питання саме в такій площині, а віддано дивимось у вічі й чекаємо, якщо дозволять, лизнути кудись?

Не треба сьогодні лізти туди, куди нас не хочуть приймати, натомість треба активно нарощувати там свою присутність. Наша позиція така: хочеш, щоб тебе полюбили, – демонструй свою байдужість. Бо якщо ти весь час показуєш, чого ти хочеш, тебе нікуди не візьмуть”, - резюмував Литвин.

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