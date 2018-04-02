Голова Житомирської ОДА задекларував за минулий рік понад 250 тисяч гривень зарплати

Також він задекларував 411 тисяч гривень готівкою.

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич задекларував за минулий рік 250,7 тис. грн заробітної плати та 411 тис. грн готівки.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідна інформація вказана у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зазначимо, у 2016 році Гундич декларував готівкою 321 тис. грн та 12 тис. 500 доларів.

Окрім цього, минулого року голова Житомирської ОДА отримав 20 тис. 408 грн від надання майна в оренду. Також він задекларував три земельні ділянки.

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Дружина чиновника Олена Мендельсон торік отримала 900 тис. 232 грн від зайняття підприємницькою діяльністю та 1 тис. 500 грн - від надання майна в оренду. Крім того, в лютому минулого року дружина Гундича стала власницею будинку площею 134,6 кв. м. в селі Вереси Житомирського району. Цей будинок коштує 99 тис. 471 грн.

Також дружина Гундича задекларувала готівкою за минулий рік 250 тис. грн, тоді як за 2016 – 150 тис. грн. Окрім цього, вона задекларувала дві квартири (загальною площею 28 кв. м. та 58,8 кв. м), сільськогосподарську техніку, автомобілі, два офіси, млин, нежитлову будівлю, будівлю комбікормового цеху, житловий будинок, складські приміщення та шість земельних ділянок.